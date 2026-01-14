Vila Velha: Farol Santa Luzia amplia horário de visitação no verão

Com a chegada da alta temporada de verão, a Prefeitura de Vila Velha reforçou a estrutura turística da cidade. Nesse sentido, para atender ao aumento no fluxo de visitantes, a Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Capitania dos Portos do Espírito Santo, ampliou o horário de funcionamento do Farol Santa Luzia, localizado na Praia da Costa.

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Desse modo, atualmente, o público pode visitar o espaço das 8h30 às 16h30, com permanência autorizada até as 17h. Assim, antes, o farol abria às 9h e encerrava as atividades às 16h30.

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Funcionamento

A visitação ocorre de terça-feira a domingo, com fechamento às segundas-feiras. A mudança busca oferecer mais conforto e flexibilidade aos turistas e moradores durante o período de maior movimento.

História e relevância

Inaugurado em 1871 por Dom Pedro II, o Farol Santa Luzia segue em operação até hoje. Ao longo dos anos, a estrutura desempenhou papel essencial na segurança marítima, orientando embarcações que navegam pela costa capixaba.

Posicionado de forma estratégica na entrada da Baía de Vitória, o farol se consolidou como símbolo da história marítima brasileira, preservado como patrimônio cultural e atração turística.

Serviço – Farol Santa Luzia