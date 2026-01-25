Suspeito tenta se livrar de drogas, mas acaba preso no Sul capixaba

Um homem foi preso com drogas e dinheiro na noite de sábado (24), em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo.

Durante patrulhamento na Rua Coronel Marcondes, na área conhecida como Buraco Quente, equipes da Polícia Militar identificaram atitude suspeita e iniciaram a abordagem.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e entrou rapidamente na própria residência. Em seguida, ele tentou se desfazer dos entorpecentes, jogando parte do material no vaso sanitário.

Apesar da tentativa, os policiais recuperaram parte da droga. A equipe apreendeu uma bucha média e um tablete médio de maconha.

Além disso, os militares localizaram materiais usados para embalo, duas balanças de precisão e R$ 659 em dinheiro.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o suspeito ao Departamento de Polícia Judiciária de Alegre. Por fim, o caso ficou à disposição da autoridade policial para as providências legais.