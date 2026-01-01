Réveillon violento no ES: homem é morto a tiros em festa no litoral capixaba

Um homem morreu após criminosos efetuarem disparos de arma de fogo durante uma festa de réveillon em Guarapari, na noite desta quarta-feira (31).

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Balneário de Meaípe, enquanto ocorria a celebração da virada do ano.

Logo após os tiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada. No entanto, os socorristas encontraram a vítima já sem vida.

Em seguida, policiais isolaram a área para preservar o local e iniciar os procedimentos de praxe.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a autoria nem sobre a motivação do homicídio.

Por fim, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, assumiu a investigação do caso.

A perícia encaminhou o corpo aé o Instituto Legal. Após a necropsia, a família poderá realizar os procedimentos funerários.