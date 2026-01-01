Cidades

Revsol avança e entra na fase final em Santa Teresa/São Simão

Aplicação do Revsol já foi concluída e obra entra na fase de molhagem, etapa decisiva para consolidar a pavimentação.

Caminhão realiza etapa de molhagem em obra com Revsol em Santa Teresa/São Simão, fase final da pavimentação que reforça a durabilidade do solo e a mobilidade da região.
Foto: Wallace Hull/PMCI

As obras de infraestrutura na localidade de Santa Teresa/São Simão avançam e entram na etapa final com a aplicação da tecnologia Revsol. A fase de molhagem, essencial para consolidar o solo, já está em execução.

A equipe técnica concluiu a aplicação do Revsol, método que aumenta a resistência do pavimento e amplia sua durabilidade. Agora, o tratamento de molhagem garante a compactação adequada da via.

A intervenção melhora a mobilidade da região e fortalece a segurança no tráfego. Além disso, a pavimentação reduz o impacto do trânsito pesado nas rodovias centrais do município.

Com a nova estrutura, motoristas encontram melhores condições de circulação. Como resultado, o fluxo viário se distribui de forma mais equilibrada, diminuindo o desgaste das vias urbanas.

