Revsol avança e entra na fase final em Santa Teresa/São Simão

As obras de infraestrutura na localidade de Santa Teresa/São Simão avançam e entram na etapa final com a aplicação da tecnologia Revsol. A fase de molhagem, essencial para consolidar o solo, já está em execução.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A equipe técnica concluiu a aplicação do Revsol, método que aumenta a resistência do pavimento e amplia sua durabilidade. Agora, o tratamento de molhagem garante a compactação adequada da via.

Leia também: Moradores do Coramara recebem melhorias em importante via do bairro

A intervenção melhora a mobilidade da região e fortalece a segurança no tráfego. Além disso, a pavimentação reduz o impacto do trânsito pesado nas rodovias centrais do município.

Com a nova estrutura, motoristas encontram melhores condições de circulação. Como resultado, o fluxo viário se distribui de forma mais equilibrada, diminuindo o desgaste das vias urbanas.