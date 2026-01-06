Rio Itapemirim ultrapassa 2,40 metros em Cachoeiro

O Rio Itapemirim ultrapassa 2,40 metros na manhã desta terça-feira (5) em Cachoeiro de Itapemirim. A elevação do nível mantém o alerta para a população ribeirinha.

De acordo com o monitoramento, o rio apresentou subida contínua ao longo da madrugada. Às 2h, o nível marcou 2,03 metros e seguiu em elevação.

Às 3h, o Rio Itapemirim atingiu 2,11 metros. Em seguida, às 4h, o volume chegou a 2,19 metros, mantendo tendência de alta.

Por volta das 5h, o nível alcançou 2,26 metros. Já às 6h, o rio ultrapassou a marca de 2,30 metros, chegando a 2,32 metros.

Com o Rio Itapemirim ultrapassa 2,30 metros, cresce a preocupação com novas chuvas previstas. O cenário aumenta o risco de alagamentos em áreas mais baixas.

Além disso, autoridades alertam para possibilidade de deslizamentos em encostas. A orientação é redobrar a atenção, sobretudo em regiões ribeirinhas.

A Defesa Civil segue acompanhando a situação do Rio Itapemirim. Moradores devem permanecer atentos aos comunicados oficiais.