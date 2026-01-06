Rua do bairro Corte Grande permanece fechada por risco estrutural

A Secretaria Municipal responsável pela manutenção viária informou que a Rua Antônio dos Santos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Corte Grande, segue interditada ao tráfego de veículos em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a administração municipal, as chuvas intensas registradas nos últimos dias causaram danos estruturais na via. Por isso, as equipes técnicas mantêm as intervenções para reduzir riscos e garantir a segurança da população.

Enquanto os trabalhos avançam, servidores municipais realizam monitoramento contínuo da área. Além disso, o município orienta motoristas e moradores a utilizarem rotas alternativas durante o período de interdição.

A gestão reforça que a medida tem caráter preventivo. A liberação da rua ocorrerá somente após a confirmação de condições seguras para a circulação de veículos e pedestres.