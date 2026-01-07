Sabores Capixabas abre programação da Arena de Verão 2026 em Vitória

O Espaço Sabores Capixabas inicia, nesta quinta-feira (8), sua programação na Arena de Verão 2026, na praia de Camburi, em Vitória. Assim, a partir das 12h, o público encontra apresentações musicais gratuitas, além de empreendedores e restaurantes locais com pratos típicos e releituras da culinária regional.

Desse modo, o espaço combina entretenimento e gastronomia em um dos principais pontos de encontro da estação.

Além disso, os visitantes podem experimentar receitas que valorizam ingredientes e tradições do Espírito Santo enquanto acompanham shows e participam das atividades esportivas e culturais da Arena de Verão.

Dessa forma, o ambiente amplia o contato do público com a identidade local e incentiva o consumo de produtos regionais.

Programação musical

A programação desta semana começa na quinta-feira (8), com o show de Mafuá, que leva forró ao público. Em seguida, no sábado (10), Daniel Silva se apresenta com repertório de MPB. Logo depois, o grupo Intimidade do Samba assume o palco com clássicos do samba e do chorinho.

No domingo (11), Novelo abre a programação, também com MPB. Posteriormente, o Grupo Três Elementos encerra o fim de semana com chorinho e samba, mantendo o clima de confraternização à beira-mar.

Opções culinárias

Ao longo de janeiro, o Sabores Capixabas organiza três etapas temáticas da gastronomia. Nos fins de semana de 2 a 4 e de 8 a 11, o espaço apresenta o circuito Botecos de Vitória, com empreendimentos tradicionais da capital.

Em seguida, entre os dias 15 e 18, a etapa Frutos do Mar destaca ingredientes ligados ao litoral capixaba. Já de 22 a 26 de janeiro, a fase Cultura Capixaba reúne pratos que representam diferentes influências culturais do Espírito Santo, com participantes de Vitória, da Grande Vitória e de municípios do litoral.

Arena de Verão

A Arena de Verão 2026 segue até o fim de janeiro com uma agenda intensa de atividades esportivas, ações de lazer, eventos culturais e grandes shows nacionais. Nesse contexto, o Espaço Sabores Capixabas integra a programação como ambiente de convivência, valorização cultural e incentivo ao turismo e à economia local.

Cronograma

Quinta-feira (8)

19h – Mafuá (Forró)

Sábado (10)

12h às 15h – Daniel Silva (MPB)

15h às 18h – Intimidade do Samba (Chorinho/Samba)

Domingo (11)