Sala do Empreendedor vai às ruas e visita comércios de Alegre

A Sala do Empreendedor saiu da sala e foi para a rua em Alegre. A ação, chamada Sala na Rua, leva a equipe diretamente aos estabelecimentos comerciais do município para ouvir quem movimenta a economia local.

Assim, até o dia 31 de janeiro, a equipe da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo percorre os comércios da cidade. Nesse sentido, o objetivo é ouvir demandas reais dos empreendedores e compreender, de forma direta, as necessidades do setor.

Durante as visitas, os profissionais recebem sugestões de cursos, coletam ideias para eventos e mapeiam propostas de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo. Além disso, o diálogo próximo ajuda a construir políticas mais alinhadas à realidade local.

A iniciativa aposta na escuta ativa e na proximidade. Dessa forma, a Prefeitura busca apoio direto e soluções práticas, sem achismos, para estimular o desenvolvimento econômico do município.