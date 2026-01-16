Cidades

Sala do Empreendedor vai às ruas e visita comércios de Alegre

O objetivo é ouvir demandas reais dos empreendedores e compreender, de forma direta, as necessidades do setor.

Sala do Empreendedor Alegre
Foto: Freepik

A Sala do Empreendedor saiu da sala e foi para a rua em Alegre. A ação, chamada Sala na Rua, leva a equipe diretamente aos estabelecimentos comerciais do município para ouvir quem movimenta a economia local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, até o dia 31 de janeiro, a equipe da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo percorre os comércios da cidade. Nesse sentido, o objetivo é ouvir demandas reais dos empreendedores e compreender, de forma direta, as necessidades do setor.

Leia também: Prefeitura de Alegre alerta MEIs sobre tentativas de golpe via WhatsApp

Durante as visitas, os profissionais recebem sugestões de cursos, coletam ideias para eventos e mapeiam propostas de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo. Além disso, o diálogo próximo ajuda a construir políticas mais alinhadas à realidade local.

A iniciativa aposta na escuta ativa e na proximidade. Dessa forma, a Prefeitura busca apoio direto e soluções práticas, sem achismos, para estimular o desenvolvimento econômico do município.

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

AlegreSala do Empreendedor

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por