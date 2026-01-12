Prefeitura de Alegre alerta MEIs sobre tentativas de golpe via WhatsApp

A Prefeitura Municipal de Alegre emitiu um alerta direcionado a microempreendedores individuais (MEI) e demais empreendedores do município sobre o aumento no envio de mensagens fraudulentas que informam, de forma falsa, a suspensão, inativação ou risco de cancelamento do CNPJ. As abordagens ocorrem principalmente por meio do WhatsApp e têm como objetivo aplicar golpes financeiros.

De acordo com a administração municipal, muitas dessas mensagens não são oficiais e utilizam linguagem alarmista para induzir o destinatário a realizar pagamentos imediatos, fornecer dados pessoais ou empresariais, ou ainda clicar em links externos suspeitos. A prefeitura reforça que esse tipo de comunicação não parte de órgãos governamentais.

O município orienta que, antes de qualquer providência, os empreendedores verifiquem cuidadosamente a veracidade das informações recebidas. A situação cadastral do MEI deve ser consultada exclusivamente por canais oficiais, como o Portal do Empreendedor e a plataforma gov.br. A emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional do MEI (DAS-MEI) também ocorre apenas por meios oficiais.

Como medida de prevenção, a recomendação é não clicar em links desconhecidos, não efetuar pagamentos fora dos canais oficiais e não compartilhar dados pessoais ou empresariais com terceiros.

Em caso de dúvidas, os empreendedores podem buscar atendimento presencial na Sala do Empreendedor de Alegre, localizada na Rua Dr. Chacon, nº 212, embaixo da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alegre (ACISA).