Santa Casa realiza primeira captação de órgãos do ano em Cachoeiro

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro realizou, na manhã deste sábado (10), a primeira captação de órgãos do ano. O procedimento ocorreu após autorização familiar.

O paciente deu entrada na unidade depois de sofrer um acidente de trânsito. Apesar de receber atendimento médico, ele não resistiu à gravidade do quadro clínico.

Mesmo diante da perda, a família optou pela doação. Com isso, a equipe captou fígado, rins e córneas, que devem beneficiar cinco pessoas que aguardam por transplante.

A enfermeira e coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), Beatriz Rivieri Colodette, informou que os órgãos serão destinados a pacientes do Espírito Santo.

Ela destacou que a doação depende do diálogo prévio com a família. Segundo a coordenadora, manifestar em vida o desejo de ser doador facilita a decisão em momentos difíceis.

A captação ocorre somente após a confirmação de morte encefálica. Uma equipe especializada realiza o diagnóstico com critérios rigorosos, por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem.