Saúde em Movimento leva atendimentos gratuitos a Itapemirim

O programa Saúde em Movimento segue com os atendimentos itinerantes em Itapemirim, levando serviços básicos de saúde diretamente às comunidades do município. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso da população aos cuidados essenciais, de forma prática e sem burocracia.

Assim, o ônibus do programa percorre diferentes localidades, oferecendo atendimento médico, de enfermagem e odontológico. Além disso, a equipe realiza aferição de pressão arterial e testes de glicemia, fortalecendo a prevenção e o acompanhamento da saúde da população.

Programação

Na quarta-feira (28), o atendimento ocorre nas localidades de Santo Amaro e Fazenda Velha. Em seguida, na quinta-feira (29), o serviço chega ao Retiro e ao Limão. Já na sexta-feira (30), o programa atende os moradores de Campo Acima e Duas Barras.

Os atendimentos acontecem sempre no período da manhã, das 8h às 11h. Conforme orienta a organização do programa, não há necessidade de agendamento prévio. Basta comparecer ao local dentro do horário estabelecido para receber os serviços.