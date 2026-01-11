Itapemirim recebe investimentos nas áreas de saúde, lazer e mobilidade urbana

O Governo do Espírito Santo anunciou um pacote de investimentos públicos para o município de Itapemirim, com destaque para a área da saúde.

Nesse sentido, entre os principais investimentos está a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte I. A estrutura vai ampliar o atendimento de urgência e emergência e atender uma população estimada em cerca de 44 mil habitantes. A unidade funcionará 24 horas por dia e integrará a Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

O projeto da UPA prevê 12 leitos de observação, entre atendimento adulto e pediátrico, além de dois leitos de sala vermelha. Nesse sentido, a unidade contará ainda com serviços médicos, classificação de risco, exames laboratoriais, radiologia e suporte à estabilização de pacientes. O investimento será repassado em três parcelas, com conclusão da obra prevista até dezembro de 2026.

Lazer, social e mobilidade

Além da saúde, o Governo do Estado autorizou obras na área de esporte e lazer. Assim, entre elas, a reforma da quadra do Assentamento Nova Safra, com investimento de R$ 1,3 milhão, e a construção de um Campo Bom de Bola no bairro Nametala Ayub, no valor de R$ 838 mil.

Segundo informações do governo, o pacote inclui ainda a doação de um playground para a Praça Domingos José Martins, no Centro, avaliado em R$ 260 mil, e a entrega de quatro academias populares, que somam R$ 297 mil, ampliando os espaços públicos de lazer e atividade física.

Na área social, o Estado entregou a ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Itapemirim, com investimento de R$ 377 mil. A obra reforça a estrutura de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Além disso, o Governo do Espírito Santo também concluiu obras de revitalização da sinalização viária na sede do município e nos distritos de Itaoca, Itaipava e Gomes. As intervenções, que incluem sinalização horizontal e vertical, receberam investimento superior a R$ 1,8 milhão e visam ampliar a segurança no trânsito e a organização da mobilidade urbana.