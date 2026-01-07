Sedu divulga aprovados para cursos técnicos em parceria com o Ifes

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou o resultado do Edital 39/2025, referente à oferta de vagas em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, a seleção ocorre na modalidade concomitante ao Ensino Médio, em parceria multicampi com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Assim, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados no sistema disponibilizado pela secretaria.

Leia também: Empresas anunciam oportunidades de trabalho em Cachoeiro



As vagas

As vagas atendem diferentes formações técnicas e estão distribuídas em campi do Ifes localizados em municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Nova Venécia, Santa Teresa, Vila Velha e Vitória.

Assim, os cursos contemplam áreas como Agropecuária, Informática para Internet, Mineração, Química, Meio Ambiente, Mecânica e Metalurgia, entre outras.

Dessa forma, a iniciativa amplia as possibilidades de qualificação profissional em diversas regiões do Estado.

Nesse sentido, os estudantes selecionados devem verificar, junto à listagem, as informações sobre datas, horários e documentos exigidos para a matrícula.

Contudo, o procedimento varia conforme o curso escolhido e o campus indicado. Portanto, a atenção às orientações oficiais é essencial para a efetivação da vaga.

Os cursos

A oferta integra uma política pública permanente que busca ampliar o acesso à educação profissional articulada ao Ensino Médio.

As oportunidades destinam-se a estudantes da Rede Pública Estadual que cursam a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular, bem como àqueles matriculados na 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme os critérios estabelecidos no edital.

Assim, o programa fortalece a formação técnica de jovens e adultos em todo o território capixaba.