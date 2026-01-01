Segurança

Servidores de Presidente Kennedy são autuados após morte de criança em piscina

A criança estava sob responsabilidade de uma casa de acolhimento.

A Polícia Civil autuou em flagrante três servidores públicos por homicídio culposo por omissão após a morte de um menino de 4 anos, vítima de afogamento. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (30).

O afogamento aconteceu em uma piscina particular localizada na comunidade de São Salvador, na zona rural de Presidente Kennedy. A criança estava sob responsabilidade de uma casa de acolhimento.

Segundo a investigação, duas mulheres, de 27 e 42 anos, e um homem, de 41, respondiam pela supervisão da atividade recreativa. Todos pagaram fiança e vão responder em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, o menino participava de uma ação de lazer quando o afogamento ocorreu. As responsáveis legais informaram que não estavam presentes no local no momento do ocorrido.

Ainda conforme apurado, os cuidadores relataram estado de choque após a tragédia. A instituição confirmou que a criança residia em acolhimento institucional.

Em nota, a administração municipal informou que acionou a Controladoria para apurar possíveis infrações administrativas cometidas por servidores envolvidos no caso.

Diante da morte da criança, o município decretou luto oficial de três dias.

