Presidente Kennedy: criança de 4 anos morre após afogamento em piscina

Uma criança, de 4 anos, morreu afogada, na tarde desta terça-feira (30) na localidade de São Salvador, no município de Presidente Kennedy.

As informações preliminares apontam que o afogamento ocorreu em uma piscina particular. As circunstâncias do fato ainda não foram detalhadas.

O corpo do menino foi recolhido pela Polícia Científica em uma unidade de pronto atendimento da região, onde a morte foi constatada.

A criança morava em uma instituição de acolhimento, administrada pelo próprio município.

A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) foram acionados para apurar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.

O corpo da criança foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

O que a prefeitura diz

O Município de Presidente Kennedy informa que acionou imediatamente a Polícia Civil, requerendo severas investigações, e a Controladoria Municipal para as devidas apurações de possíveis infrações administrativas, praticadas por servidores públicos municipais.

Após, informou as medidas adotadas ao Ministério Público de Presidente Kennedy, solicitando apoio total e irrestrito na elucidação dos graves fatos envolvendo o suposto afogamento de uma criança, da Instituição de Acolhimento Municipal, em uma piscina particular na localidade de São Salvador.

Em razão do ocorrido, o prefeito decretou luto oficial de três dias.