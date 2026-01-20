Sine Cachoeiro divulga quase 100 vagas de emprego para esta terça-feira (20)

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim abriu 96 vagas de emprego nesta terça-feira (20), contemplando diversas áreas da indústria, comércio e serviços. As oportunidades atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Entre as vagas disponíveis, o Sine oferece chances para auxiliar de logística, operador de empilhadeira, mecânico de automóveis, pedreiro, servente de obras, motorista, eletricista e trabalhador de serviços gerais. Além disso, há oportunidades para funções técnicas e de nível superior, como químico e técnico agropecuário.

Algumas vagas não exigem experiência comprovada, o que amplia o acesso de trabalhadores que buscam o primeiro emprego ou recolocação profissional. Contudo, outras funções pedem qualificação específica, conforme o perfil solicitado pelas empresas.

Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao Sine de Cachoeiro de Itapemirim, levando documentos pessoais e currículo atualizado. O atendimento ocorre conforme a ordem de chegada.

O Sine funciona na Rua Costa Pereira, 100, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo prédio do Cachoeiro Shopping Center, facilitando o acesso da população.

Entretanto, as vagas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme preenchimento. Por isso, a orientação é buscar o atendimento o quanto antes.