Sine Cachoeiro oferece 91 vagas de emprego nesta quinta-feira (15)

O Sine Cachoeiro de Itapemirim disponibiliza 91 vagas de emprego nesta quinta-feira (15). As oportunidades contemplam setores como indústria, comércio, serviços, transporte e mineração, portanto atendem diferentes perfis profissionais.

As vagas exigem escolaridade que varia do ensino fundamental ao superior completo. Além disso, algumas funções aceitam candidatos sem comprovação formal de experiência, o que amplia o acesso ao mercado de trabalho.

Oportunidades em destaque

Entre as vagas ofertadas, o Sine inclui auxiliar de logística, com 24 oportunidades temporárias e possibilidade de efetivação. Além disso, há vagas para operador de empilhadeira, motorista, mecânico, alinhador de veículos e operador de produção.

Também aparecem oportunidades no comércio e serviços. O painel reúne vagas para operador de caixa, repositor de mercadorias, copeiro hospitalar, empregada doméstica e trabalhador de serviços gerais.

Por outro lado, o setor técnico e industrial oferece vagas para técnico em telecomunicações, tornador mecânico, gesseiro, supervisor de logística e químico, exigindo formação específica conforme cada função.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer presencialmente ao Sine Cachoeiro, localizado na Rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para o cadastro, o candidato precisa apresentar documento oficial com foto, carteira de trabalho e currículo atualizado. Contudo, as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Por isso, o Sine orienta que os candidatos procurem o serviço o quanto antes para aumentar as chances de encaminhamento.