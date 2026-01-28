Sine Cachoeiro oferece mais de 80 vagas de emprego nesta quarta-feira (28)
O Sine Cachoeiro, disponibiliza nesta quarta-feira (28) com 88 vagas de emprego em diferentes setores da economia local. As oportunidades, portanto, ampliam as chances de ingresso e retorno ao mercado de trabalho no município.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Assim, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Dessa forma, o atendimento se torna mais ágil e organizado.
Por fim, o Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.