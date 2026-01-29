Sine de Anchieta está com vagas de empregos nesta quinta (29)

Nesta quinta (29), o Sine de Anchieta está, novamente, com oportunidades de vagas de emprego. Nesse sentido, o órgão está disponibilizando 31 vagas em diversas áreas.

Assim, com isso, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Nesse sentido, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).