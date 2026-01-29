Cursos técnicos: Cachoeiro e outros municípios recebem novas vagas do Senac-ES

O Senac Espírito Santo, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), abriu 1.182 vagas gratuitas em cursos técnicos para estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As oportunidades atendem 13 municípios capixabas e ampliam o acesso à educação profissional.

As inscrições começaram nesta quarta-feira (28) e seguem até 20 de fevereiro de 2026. Os interessados devem se inscrever pelo site selecaoaluno.es.gov.br, acessando a opção “Sistema S” e, em seguida, “Fazer Inscrição”.

O resultado da seleção será divulgado em 23 de fevereiro, data que também marca o início do período de matrícula. O prazo segue até 27 de fevereiro, conforme o número de vagas disponíveis.

A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, destaca que a iniciativa fortalece a educação técnica como política de desenvolvimento. Segundo ela, a oferta amplia o acesso à formação de qualidade e aproxima os estudantes das competências exigidas pelo mercado.

Qualificação profissional

O diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, afirma que a parceria com o Governo do Estado amplia o alcance da qualificação profissional. Para ele, investir na formação técnica significa fortalecer a economia e criar oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Nesta edição, os cursos ofertados incluem Desenvolvimento de Sistemas, Segurança do Trabalho, Informática, Informática para Internet, Design de Interiores e Estética. As formações atendem demandas atuais do setor produtivo capixaba.

Caso sobrem vagas, a instituição realizará chamada de suplentes a partir de 2 de março. As aulas estão previstas para começar em 16 de março de 2026. Contudo, os candidatos devem acompanhar todas as etapas do processo seletivo.

Por fim, os estudos apontam que mais de 85% dos formados em cursos técnicos conquistam colocação no mercado de trabalho. Em algumas áreas, a empregabilidade supera 90% no primeiro ano, reforçando a relevância da formação técnica.

Municípios contemplados

As vagas estão distribuídas em:

Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Santa Teresa, Serra, São Gabriel da Palha, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória, com turmas nos turnos vespertino e noturno, conforme cada curso.