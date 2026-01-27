Sine de Anchieta oferece 34 vagas de emprego nesta semana

Nesta terça-feira (27), o Sine de Anchieta está com vagas de empregos disponíveis para quem está em busca de oportunidades. Nesse sentido, o órgão está disponibilizando 34 vagas em diversas áreas.

Desse modo, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Logo, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).