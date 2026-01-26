Sine de Anchieta oferece 51 vagas de emprego nesta semana

O Sine de Anchieta disponibilizou 51 vagas de emprego atualizadas nesta segunda-feira (26), com oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade.

A maioria das vagas atende moradores de Anchieta, Piúma e Guarapari. Além disso, o painel reúne chances na construção civil, indústria e setor de serviços.

Entre os destaques estão vagas para armador, carpinteiro, servente de obras e ajudante de obras, principalmente para atuação em obras na BR de Anchieta.

O setor de hotelaria e serviços também concentra oportunidades. O Sine oferece vagas para camareira, cozinheiro de hotel, ajudante de cozinha e auxiliar de limpeza.

Na área industrial, o painel inclui vagas para eletromecânico e técnico de manutenção eletrônica, com atuação em empresas como a Samarco.

Além disso, há oportunidades no comércio e serviços especializados. O Sine disponibiliza vagas para açougueiro, atendente comercial, sushiman e auxiliar de estoque.

O painel ainda contempla vagas técnicas e de nível superior. Entre elas, estão oportunidades para nutricionista e ajudante em energia solar e segurança eletrônica.

O atendimento ocorre de forma presencial, das 8h às 17h. Contudo, o Sine só atende candidatos que apresentarem toda a documentação exigida.

Os interessados devem levar documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho, currículo atualizado e demais certificados exigidos pela vaga.

Dessa forma, o Sine alerta que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Portanto, o candidato deve buscar atendimento o quanto antes.

Serviço – Sine Anchieta

Local: Casa do Cidadão

Endereço: Av. Carlos Lindemberg, esquina com Rua Desembargador Josias Soares – Centro, Anchieta

Atendimento: das 8h às 17h

Telefone e WhatsApp: (28) 99254-7621

Seguro-desemprego: (28) 99278-4821

E-mail: [email protected]

Site: https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/2087/sine-vagas-de-emprego