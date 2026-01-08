Sine de Cachoeiro abre 73 vagas de emprego em mais de 25 funções

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizou, nesta quinta-feira (8), 73 vagas de emprego em diferentes áreas da economia local. As oportunidades contemplam candidatos com ou sem experiência, além de exigirem escolaridade que vai do ensino fundamental ao nível superior.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As vagas estão distribuídas em mais de 25 funções, o que amplia as chances de recolocação profissional. Além disso, os postos atendem setores como comércio, indústria, construção civil, saúde, mineração e serviços.

Leia também: Espírito Santo lidera confiança do comércio no Sudeste em dezembro

Vagas na indústria, produção e logística

Entre as oportunidades industriais, o Sine oferece vagas para resinador, auxiliar de linha de produção, operador de produção, auxiliar de montagem de equipamentos e agente de pátio. Em muitos casos, não há exigência de escolaridade ou experiência comprovada.

Já na área logística, surgem chances para auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga e motorista categoria D, sendo que algumas funções exigem ensino médio completo.

Oportunidades no comércio e serviços

No comércio, destacam-se 10 vagas para atendente de loja e mercado, além de oportunidades para auxiliar administrativo, comprador e escrevente. Algumas funções exigem experiência prévia, enquanto outras aceitam candidatos iniciantes.

Por outro lado, o setor de serviços também abre vagas para auxiliar de cozinha, copeiro hospitalar, auxiliar de serviços gerais e técnico em telecomunicações, atendendo perfis variados.

Construção civil e áreas técnicas

Na construção civil, o painel reúne vagas para ajudante de obras, servente de obras e gesseiro, com exigências que variam conforme a função. Já na área técnica, há oportunidades para eletricista de automóveis e químico, esta última com exigência de ensino superior completo.

Como se candidatar

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme encaminhamento e seleção dos empregadores.

Portanto, a orientação é acompanhar diariamente as atualizações e buscar o atendimento o quanto antes, já que algumas oportunidades contam com número limitado de vagas.