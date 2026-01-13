Sine Vitória abre seleção imediata para mil vagas em supermercados

O Sine Vitória inicia, nesta terça-feira (13) e quarta-feira (14), um processo seletivo para mil vagas de emprego em uma das maiores redes de supermercados do Espírito Santo. A seleção ocorre de forma imediata e contempla diferentes áreas de atuação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, as oportunidades incluem vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Além disso, para alguns cargos, a empresa não exige experiência prévia, pois oferece capacitação aos profissionais contratados, o que amplia o acesso ao mercado de trabalho.

Leia também: Vagas de emprego: mais de 100 oportunidades no Sine Cachoeiro; confira

As vagas

Entre as funções disponíveis estão operador de caixa, repositor, açougueiro, padeiro, auxiliar de cozinha, confeiteiro, pizzaiolo, fiscal de prevenção de perdas, operador de empilhadeira, consultor de vendas e recepcionista. Dessa forma, o processo atende candidatos com perfis variados.

Onde se inscrever

A seleção acontece das 9h às 17h, no Sine Vitória, localizado na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, no bairro Itararé. Para participar, os interessados devem apresentar documentos pessoais e currículo. No local, o trabalhador realiza o cadastro, escolhe as vagas compatíveis com seu perfil e já participa das entrevistas, o que torna o processo mais ágil.

A ação reforça a atuação da Prefeitura de Vitória na promoção do emprego e renda, em parceria com o setor privado. Além disso, o formato da seleção facilita a inclusão de quem busca o primeiro emprego ou deseja se recolocar profissionalmente.

Outras oportunidades

Além desta seleção específica, o Sine Vitória mantém outras vagas abertas ao longo do ano. Os interessados podem consultar as oportunidades no site TrabalhaVix, filtrando as vagas disponíveis para o município de Vitória, com atualização constante do sistema.