Vagas de emprego: mais de 100 oportunidades no Sine Cachoeiro; confira

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim divulgou nesta terça-feira (13) um novo painel com 100 vagas de emprego, distribuídas em diferentes setores da economia local. As oportunidades contemplam candidatos com ou sem experiência, além de níveis variados de escolaridade.

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De acordo com o levantamento oficial, as vagas atendem áreas como indústria, logística, comércio, construção civil, setor automotivo, serviços administrativos e saúde, ampliando as chances de recolocação profissional no município.

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Indústria e logística concentram o maior número de oportunidades

Primeiramente, o setor industrial se destaca com grande volume de vagas. Há 24 oportunidades para auxiliar de logística, com possibilidade de efetivação, além de 12 vagas para operador de empilhadeira em galpão industrial.

Além disso, empresas de mineração oferecem vagas para operador de produção, químico e supervisor de logística, exigindo desde ensino médio até formação superior completa, conforme a função.

Setor automotivo e construção civil seguem aquecidos

Na sequência, oficinas mecânicas concentram vagas para alinhador de veículos, mecânico de automóveis, borracheiro e eletricista de automóveis, com exigência de experiência em boa parte das funções.

Já na construção civil, surgem oportunidades para gesseiro, servente de obras e polidor de mármore, reforçando a demanda por mão de obra técnica e operacional.

Comércio, serviços e área administrativa também têm vagas

Por outro lado, o setor de serviços oferece vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de cartório, escrevente, auxiliar de cozinha, copeiro hospitalar e empregada doméstica.

Ainda assim, há oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou não possui escolaridade mínima exigida, especialmente em funções operacionais.

Transporte, saúde e telecomunicações completam o painel

Por fim, o painel inclui vagas para motorista categoria D, técnico em telecomunicações, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de serviços gerais em ambiente hospitalar, reforçando a diversidade do quadro ofertado.

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar critérios, documentação exigida e encaminhamento às entrevistas. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.