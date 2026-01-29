“Socorro!” estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja programação completa
O filme, terror/comédia, conta a história de Linda Liddle.
Chegou aos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim "Socorro!". O filme, terror/comédia, conta a história de Linda Liddle. Ela é uma funcionária exemplar e inteligente de uma empresa comandada por um chefe intransigente e machista chamado Bradley Preston.
Nesse sentido, o relacionamento profissional conturbado da dupla será levado ao extremo. Isso porque, os dois colegas se tornam os únicos sobreviventes de um acidente de avião.
Assim, presos numa ilha deserta no meio do nada, Linda e Bradley são obrigados a enfrentar os velhos ressentimentos de sua relação. Dessa forma, eles precisam trabalhar juntos para tentar sobreviver nas condições inóspitas do local.
O que, porém, eventualmente, ocorre é um jogo de poder e hierarquias que vira de cabeça para baixo as dinâmicas pré-estabelecidas entre os dois. Então, uma série de reviravoltas, coloca Linda e Bradley numa batalha pela predominância enquanto esperam um resgate.
Além disso, “Socorro!” mistura terror e comédia ao explorar tensão psicológica, ironia e crítica social. Desse modo, ao longo da narrativa, o isolamento forçado revela camadas ocultas dos personagens.
Enquanto Linda passa a questionar a antiga submissão profissional, Bradley perde o controle da situação. Assim, o filme transforma a luta pela sobrevivência em um embate simbólico sobre poder, hierarquia e autonomia, conduzido por situações inesperadas e humor ácido.
“Socorro!” integra a programação atual dos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. Assim como outros lançamentos em cartaz, o longa conta com diferentes horários de exibição ao longo do dia.
Além disso, os valores dos ingressos variam conforme sessão, dia da semana e tipo de sala, permitindo ao público escolher a opção mais adequada. Dessa forma, os cinemas da cidade oferecem alternativas diversificadas para quem busca entretenimento nas telonas.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 01
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Socorro (2D)
- Todos os dias – 18h15 | 20h30 (DUBLADO)
Sala 02
Anaconda (2D)
- Todos os dias – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Davi – Nasce um Rei (2D)
- Todos os dias – 17h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Avatar: Fogo e Cinzas (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO)
Sala 03
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 18h10 (DUBLADO)
Marty Supreme (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO)
Sala 04
Melania (2D) (estreia no domingo)
- Domingo – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Terror em Silent Hill – Regresso Para O Inferno (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO)
Agente Secreto (2D)
- Todos os dias – 20h10 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Programação completa – Cine Ritz Perim
Sala 01
Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada (2D)
- Todos os dias – 16h40 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
O Primata (2D)
- Todos os dias – 18h40 | 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 02
Zootopia 2 (2D)
- Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Song Sung Blue: Um Sonho a Dois (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
A Empregada (2D)
- Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Sala 03
Anaconda (2D)
- Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Terror em Silent Hill: Regresso Para o Inferno (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00
Avatar: Fogo e Cinzas (2D)
- Todos os dias – 20h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00