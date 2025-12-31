Mega da Virada: histórico de ganhadores coloca Guaçuí no rol das cidades sortudas

Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, ocupa um espaço singular quando o assunto é loteria. Em meio a dezenas de milhares de municípios brasileiros, a cidade entrou para a história ao registrar uma aposta vencedora da Mega da Virada, o sorteio mais aguardado do calendário nacional.

O episódio, ocorrido em 2015, segue vivo na memória da população e reforça a percepção de que a sorte já escolheu o município ao menos uma vez e pode voltar a escolher.

A Mega da Virada, tradicionalmente realizada em 31 de dezembro, tem como principal diferencial o fato de não acumular. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre apostas com cinco ou quatro acertos. Ainda assim, acertar os seis números segue sendo um evento raro, sobretudo para cidades de pequeno porte, como Guaçuí, que possui pouco mais de 28 mil habitantes.

No concurso da Mega da Virada de 2015, seis apostas em diferentes partes do país acertaram as seis dezenas sorteadas. Entre elas, estava um jogo registrado em Guaçuí. O prêmio total ultrapassava os R$ 246 milhões e foi dividido igualmente entre os ganhadores, garantindo a cada um mais de R$ 41 milhões.

Em 08 de dezembro de 2025, a cidade de Guaçuí voltou a figurar no mapa das grandes premiações da loteria nacional ao registrar uma aposta vencedora do prêmio principal da Lotofácil.

O ganhador recebeu R$ 558.208,90 após acertar os quinze números sorteados. No concurso 3557 da Lotofácil, cujas dezenas sorteadas foram: 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, o resultado final distribuiu os prêmios entre três apostas com quinze acertos.

Além da aposta de Guaçuí, os outros dois vencedores foram registrados nas cidades de Londrina (PR) e São Paulo (SP)