“Buraco Quente”: localidade de Piúma registra morte misteriosa de pedreiro

Um homem, de 48 anos, foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (5), na Rua dos Ventos, em uma área conhecida como “Buraco Quente”, no bairro Niterói, em Piúma.
Populares relatam que a vítima trabalhava como pedreiro e teria recebido uma ligação cerca de duas horas antes. Ainda chegou a avisar a familiares que sairia de casa para resolver um problema, mas não voltou.
Ainda não há informações sobre a motivação nem a autoria do crime. A Polícia Militar esteve no local e acionou a Perícia Científica.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
