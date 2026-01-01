Cidades

Alerta amarelo prevê chuva forte e ventos moderados no ES

Aviso indica perigo potencial, com previsão de chuva intensa, ventos moderados e baixo risco de transtornos.

Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas no Espírito Santo nesta quinta-feira (1º). O aviso indica perigo potencial.

O alerta entrou em vigor às 11h05 e segue válido até as 23h59. Durante esse período, a população deve manter atenção às condições do tempo.

Segundo o INMET, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o volume diário pode alcançar até 50 milímetros.

Os meteorologistas também indicam ventos moderados, com rajadas entre 40 e 60 km/h. Ainda assim, podem ocorrer quedas de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas. Há, também, baixo risco de interrupção no fornecimento de energia.

Assim, diante desse cenário, o INMET orienta que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento. Essa atitude reduz riscos.

Além disso, motoristas não devem estacionar próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, evite áreas abertas.

Outra recomendação importante é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as instabilidades. A medida ajuda a prevenir acidentes elétricos.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Contudo, o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

