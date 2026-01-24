Segurança

VÍDEO | Acidente grave com carreta deixa motorista ferido em Domingos Martins

Vítima foi socorrida por populares e levada a um hospital após acidente no km 82 da rodovia.

acidente na BR-262
Foto: Polícia Rodoviária Federal

Um motorista ficou ferido após a carreta que conduzia tombar e pegar fogo no km 82 da BR-262, em Domingos Martins. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (24).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido. Ao retornar para a faixa de origem para evitar uma colisão frontal, a carga se deslocou.

Com o deslocamento da carga, a carreta tombou. Em seguida, o veículo incendiou, o que agravou a situação e provocou a interdição total da rodovia.

Populares retiraram o motorista do local e prestaram os primeiros socorros. Logo depois, uma equipe encaminhou a vítima para um hospital da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista.

A Polícia Rodoviária Federal reforça que o respeito à sinalização e às normas de trânsito é essencial. A orientação é redobrar a atenção, principalmente em trechos de pista simples.

VÍDEO: Polícia Rodoviária Federal

