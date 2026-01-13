Ufes: concurso para professores tem salário de até R$ 13 mil reais

Estão abertas inscrições para concurso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao todo, são 41 vagas para professor do magistério superior. Nesse sentido, os salários variam de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85, de acordo com variação de carga horária e títulos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Concurso público no ES oferece vagas para professores de nível superior

As vagas

Das vagas disponíveis, 20 são para ampla concorrência. As demais foram divididas da seguinte forma: dez para pessoas pretas ou pardas (PPP), nove para pessoas com deficiência (PcD), uma para indígenas (PI) e uma para quilombolas (PQ).

Áreas de atuação

De acordo com o certame, as vagas se destinam para as áreas de atuação Medicina de São Mateus, que vai se iniciar no segundo semestre de 2026. Além disso, também em São Mateus, há vagas para matemática e química.

No campus de Alegre, os professores atuarão nas áreas de química, física, biologia, computação, farmácia, nutrição e agronomia.

No Centro de Ciências da Saúde (CCS), em Vitória, por outro lado, os selecionados lecionarão nas áreas de odontologia, medicina, ciências fisiológicas, ciências farmacêuticas, saúde coletiva, fisioterapia e terapia ocupacional, clínica médica e enfermagem.

Por fim, no campus de Goiabeiras, também em Vitória, há vagas para professores das áreas de design, artes e música, arquivologia, economia, administração e ciências contábeis.

Além disso, também haverá vagas para Biblioteconomia e educação, química, ginástica, línguas estrangeiras, línguas vernáculas, oceanografia e estatística