Concurso público no ES oferece vagas para professores de nível superior

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) anunciou a abertura do edital para a realização de um novo concurso público visando ao provimento de 23 vagas imediatas para o cargo de professor.

A seleção será realizada pela Fundação CEFETMINAS (FCM) e contemplará os níveis de carreira docente de Professor Titular, Adjunto e Assistente.

As áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance.

Etapas do Concurso

O processo seletivo será composto por:

Prova Dissertativa (eliminatória e classificatória).

Prova de Desempenho Didático ou Recital (eliminatória e classificatória, dependendo da área).

Prova de Títulos (classificatória).

Para áreas específicas de performance, como Piano e Canto, haverá também uma etapa de Recital intercalada entre as avaliações teóricas e didáticas.

Inscrições e Informações

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site oficial da organizadora do certame (http://concurso.fundacaocefetminas.org.br), de 26 de janeiro a 26 de fevereiro de 2026.

Dúvidas e solicitações de orientações adicionais devem ser encaminhadas diretamente para o e-mail oficial: concursopublico@fundacaocefetminas. As informações são da Fames.