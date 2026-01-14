Usuários de drogas invadem cantina e destroem local em Cachoeiro

Uma invasão e depredação de cantina foi registrada na madrugada desta quarta-feira (14), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim. Dois homens, que são usuários de drogas, invadiram o estabelecimento e causaram danos à estrutura.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, os suspeitos entraram na cantina localizada próxima à quadra do bairro. Durante a ação, eles quebraram objetos e provocaram prejuízos ao comércio. Em seguida, fugiram do local.

Após a saída dos invasores, uma arma falsa ficou para trás. Os agentes recolheram o objeto durante o atendimento da ocorrência. Contudo, o crime só foi percebido horas depois.

Pela manhã, funcionários chegaram ao local e encontraram a cantina depredada. Logo depois, acionaram a Guarda Municipal para registro da situação.

Posteriormente, equipes realizaram buscas pelos usuários de drogas pela região. Entretanto, os agentes não localizaram os suspeitos. A invasão e depredação de cantina segue sob registro para apuração.