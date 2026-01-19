Van itinerante do Refis 2026 percorre bairros de Cachoeiro com atendimentos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim intensifica as ações de regularização fiscal ao levar a Van Itinerante do Refis 2026 para diferentes bairros do município. Nesse sentido, a iniciativa amplia o acesso dos contribuintes aos serviços do programa e garante atendimento próximo e ágil, sempre das 13h às 17h, com condições especiais para quitação de débitos.

Assim, nesta segunda-feira (19), a equipe atende na Unidade Básica de Saúde do Gilson Carone, contemplando moradores do próprio bairro e também do Agostinho Simonato. Desse modo, a proposta é facilitar a vida do contribuinte e permitir que pendências financeiras sejam resolvidas sem a necessidade de deslocamento até o Centro Administrativo.

Refis 2026

O Refis 2026 atende pessoas físicas e jurídicas e oferece alternativas facilitadas de pagamento. Dessa forma, entre os principais benefícios, o programa permite a quitação em parcela única com 100% de desconto em multas e juros. Além disso, o contribuinte pode optar pelo parcelamento, com abatimentos progressivos conforme o número de parcelas.

Para pagamentos entre duas e dez parcelas, o desconto chega a 90%. Já os parcelamentos de 11 a 20 vezes garantem abatimento de 80%. Em prazos mais longos, entre 81 e 90 meses, o desconto é de 10%. Parcelamentos de 91 a 100 meses não contam com redução nos encargos.

Empresas em recuperação judicial também contam com condições diferenciadas. Nesses casos, o programa autoriza o parcelamento dos débitos em até 240 meses, com 100% de abatimento nos juros de mora e na multa moratória, conforme previsto no regulamento.

A van seguirá circulando por outros bairros ao longo da semana, ampliando o alcance do Refis e reforçando a política de aproximação entre o poder público e a população.

Programação da Van Itinerante do Refis 2026

20 de janeiro (terça-feira)

Marbrasa – UPA do Marbrasa

Atendimento para moradores de Marbrasa, Aeroporto, BNHs e Morro Grande (Distrito Industrial)

21 de janeiro (quarta-feira)

Nova Brasília – Ginásio do Nova Brasília

Atendimento para Nova Brasília e Zumbi

22 de janeiro (quinta-feira)

Village da Luz – UBS do Village da Luz

Atendimento para Village da Luz, Nova Brasília e Zumbi

23 de janeiro (sexta-feira)