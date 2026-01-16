Produção industrial do Espírito Santo cresce 36,8% e lidera ranking nacional

A produção industrial do Espírito Santo registrou crescimento de 36,8% em novembro de 2025, na comparação com o mesmo mês de 2024. Assim, com esse resultado, o Estado manteve a liderança nacional pelo sétimo mês consecutivo com expansão interanual de dois dígitos.

Nesse sentido, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo IBGE e analisados pelo Observatório Findes, o Espírito Santo também lidera o acumulado do ano. Entre janeiro e novembro, a produção avançou 10,8%, o melhor desempenho do país no período.

O avanço ocorreu, sobretudo, pelo forte crescimento da indústria extrativa. O segmento cresceu 59,8% em novembro e acumulou alta de 17,4% no ano. A expansão da produção de petróleo, gás natural e minério de ferro pelotizado sustentou o resultado, mesmo em um cenário econômico mais adverso.

Dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que, em novembro, a produção de petróleo no Estado alcançou 225,3 mil barris por dia, enquanto a de gás natural chegou a 6,2 milhões de metros cúbicos diários. Ambos os volumes superaram, com folga, os registrados no ano anterior.

A indústria de transformação também apresentou crescimento em novembro, com alta de 1,2%. O avanço foi influenciado principalmente pelos setores metalúrgico, alimentício e de minerais não metálicos, embora papel e celulose tenham registrado retração.

Para 2026, a expectativa é de crescimento mais moderado. Ainda assim, o setor extrativo deve permanecer como principal sustentação da atividade industrial capixaba, enquanto o desafio será ampliar os efeitos positivos para os demais segmentos produtivos.