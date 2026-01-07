PRF apreende cigarros contrabandeados na BR 101 em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (7), cigarros contrabandeados na BR 101. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina no km 338, em Guarapari.

Por volta das 10h35, os policiais abordaram um Hyundai HB20 que retornava de viagem ao estado de São Paulo. Em seguida, iniciaram a vistoria veicular.

Durante a conferência dos compartimentos, a equipe encontrou diversas sacolas no porta-malas. O material continha 600 maços de cigarros de origem paraguaia.

Além disso, os agentes localizaram 306 dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos, de diversas marcas. A legislação brasileira proíbe a importação e a comercialização desses produtos.

Diante da irregularidade, os policiais apreenderam toda a carga. Logo após, a equipe encaminhou o material à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha.

Segundo a PRF, os procedimentos legais seguem em andamento. A ocorrência reforça o combate ao contrabando de cigarros contrabandeados na BR 101.