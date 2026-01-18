Cidades

Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (18) em Cachoeiro

Farmácias de plantão em Cachoeiro
Foto: Elza Fiúza/Agencia_Brasil

Neste domingo (18), em Cachoeiro, seis farmácias estarão abertas. Dessa forma, moradores que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene terão à disposição os estabelecimentos de plantão na cidade.

Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
DATA: 18/ 01/ 2026

1 – SANTA LÚCIA DROGARIAS
End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em
frente ao Sup. Casagrande Tel.: 3511-6464

2 – DROGARIAS PACHECO
Endereço: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro
em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro
Tel.: 3518-8216 – 99956-8093

3 – FARMÁCIA TREVO
End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado
Na rotatória da Unimed Tel.: 3522-4482 – 99999-7417

4 – DROGARIA REAL
End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio
em frente Posto Universal Tel.: 3038-3383

5 – DROGARIA BNH
End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da
Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do
ônibus Tel.: 3026-2161

6 – VIVA MAIS DROGARIA
End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto
próximo Ginásio do Aeroporto Tel.: 3015-0022

