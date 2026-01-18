Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (18) em Cachoeiro

Neste domingo (18), em Cachoeiro, seis farmácias estarão abertas. Dessa forma, moradores que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene terão à disposição os estabelecimentos de plantão na cidade.

Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

DATA: 18/ 01/ 2026



1 – SANTA LÚCIA DROGARIAS

End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em

frente ao Sup. Casagrande Tel.: 3511-6464



2 – DROGARIAS PACHECO

Endereço: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro

em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro

Tel.: 3518-8216 – 99956-8093



3 – FARMÁCIA TREVO

End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado

Na rotatória da Unimed Tel.: 3522-4482 – 99999-7417



4 – DROGARIA REAL

End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio

em frente Posto Universal Tel.: 3038-3383



5 – DROGARIA BNH

End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da

Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do

ônibus Tel.: 3026-2161



6 – VIVA MAIS DROGARIA

End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto

próximo Ginásio do Aeroporto Tel.: 3015-0022