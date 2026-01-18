Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (18) em Cachoeiro
Neste domingo (18), em Cachoeiro, seis farmácias estarão abertas. Dessa forma, moradores que precisarem comprar medicamentos ou itens de higiene terão à disposição os estabelecimentos de plantão na cidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.
Leia também: Domingo (18) terá tempo aberto e calor em todo o Espírito Santo
A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município, facilitando o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
FARMÁCIAS DE PLANTÃO
DATA: 18/ 01/ 2026
1 – SANTA LÚCIA DROGARIAS
End: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandú – em
frente ao Sup. Casagrande Tel.: 3511-6464
2 – DROGARIAS PACHECO
Endereço: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro
em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro
Tel.: 3518-8216 – 99956-8093
3 – FARMÁCIA TREVO
End: Av. Antônio Penedo, 70 – Gilberto Machado
Na rotatória da Unimed Tel.: 3522-4482 – 99999-7417
4 – DROGARIA REAL
End: Av. Jones Santos Neves, 183 – Sto Antônio
em frente Posto Universal Tel.: 3038-3383
5 – DROGARIA BNH
End: Rua Pacífico Pezzodipane, 70 – Luiz Tinoco da
Fonseca (BNH de cima) – Próximo ao ponto final do
ônibus Tel.: 3026-2161
6 – VIVA MAIS DROGARIA
End: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto
próximo Ginásio do Aeroporto Tel.: 3015-0022