Ales abre oficialmente o ano legislativo de 2026 no dia 2 de fevereiro

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realiza, no dia 2 de fevereiro, às 15h, a Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos Legislativos de 2026. Com isso, o Parlamento capixaba inaugura oficialmente o ano legislativo.

A solenidade cumpre uma exigência constitucional. Conforme o parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição do Espírito Santo, a abertura dos trabalhos legislativos deve ocorrer, obrigatoriamente, por meio de sessão solene. Dessa forma, o ato garante a regularidade do funcionamento da Casa ao longo do ano.

Leia também: Vice-prefeito Júnior Corrêa deve assumir a Educação em Cachoeiro

Para o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, o evento vai além do simbolismo. Segundo ele, o retorno oficial das atividades reafirma o compromisso do Legislativo com a população capixaba. “Todo início de ano legislativo é um momento de alinhar prioridades. Entramos em 2026 cientes da responsabilidade da Assembleia, com foco em melhorar a vida das pessoas nos 78 municípios, por meio do diálogo, da responsabilidade e do respeito entre os Poderes”, afirmou.

Ano Legislativo na Ales

Além disso, o secretário-geral da Mesa Diretora, Carlos Eduardo Casa Grande, destacou a importância institucional do rito. De acordo com ele, a sessão valida formalmente o início do ano legislativo e constitui um requisito constitucional para que as atividades parlamentares ocorram regularmente durante todo o período.

O rito prevê que o presidente da Assembleia declare a finalidade da sessão e instale oficialmente os trabalhos legislativos. Em seguida, o Cerimonial assume a condução protocolar, organizando a composição da mesa de honra com a participação de autoridades convidadas.

Tradicionalmente, a solenidade reúne representantes dos principais Poderes e instituições do Estado. Entre os convidados, estão o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, além de integrantes do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. A programação inclui, ainda, a execução do Hino Nacional e outros atos cerimoniais previamente definidos.

Durante a sessão, o presidente da Ales pode conceder a palavra a autoridades presentes para pronunciamentos institucionais de boas-vindas ao novo ano legislativo. Por fim, o presidente realiza seu discurso final e declara oficialmente encerrada a solenidade, marcando o início do calendário parlamentar de 2026.

Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).