Vice-prefeito Júnior Corrêa deve assumir a Educação em Cachoeiro

O vice-prefeito Júnior Corrêa deve assumir a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim (Seme) no próximo mês. Atualmente, ele também responde pela Secretaria de Gestão Especial, o que reforça sua presença no núcleo estratégico da administração.

Desde o início da gestão do prefeito Theodorico Ferraço, a Educação está sob o comando de Celeida Chamão de Medeiros. Contudo, fontes ouvidas pela reportagem afirmam que uma reunião realizada nesta semana, na própria Seme, comunicou internamente a mudança de comando.

Além disso, a troca já vinha sendo comentada desde o fim do ano passado. Naquele período, Júnior Corrêa assumiu interinamente a Prefeitura durante a licença do prefeito e, então, passou a ter o nome especulado para a pasta da Educação assm.

Apesar das informações de bastidores, ainda não houve anúncio oficial. A reportagem procurou o vice-prefeito e a Prefeitura para confirmar a mudança. Em resposta, o Executivo municipal informou apenas que Júnior Corrêa deve assumir a secretaria a partir de fevereiro.