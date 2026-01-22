Toninho Bitencourt faz balanço do 1º ano e projeta gestão em Marataízes

Após pouco mais de um ano à frente da Prefeitura de Marataízes, o prefeito Toninho Bitencourt, conversou com a editora da Conexão Safra, Kátia Quedevez, e fez um balanço das ações realizadas nesse período.

O chefe do Executivo também apontou os próximos desafios da administração municipal. Segundo ele, o período foi marcado por reorganização, decisões difíceis e início de mudanças estruturais em áreas essenciais do município.

Reorganização administrativa e retomada da gestão

De acordo com o prefeito, a administração encontrou um município desorganizado no início do mandato. No entanto, ao longo do primeiro ano, a gestão passou a colocar a cidade nos eixos e a apresentar resultados concretos. “Voltei ao cargo com o objetivo de fazer diferente e deixar uma nova marca administrativa, assim como ocorreu na minha gestão anterior”, destaca.

Além disso, ele destacou que aplica métodos de organização inspirados na iniciativa privada, mas sempre com foco no interesse público. “A nossa prioridade é melhorar a qualidade de vida da população e garantir eficiência nos serviços oferecidos”, disse.

Toninho Bitencourt avalia avanços na saúde em Marataízes

Na área da saúde, a gestão aponta avanços considerados relevantes. “Atualmente, temos médicos em todas as áreas, atendimento regular na UPA e nas unidades básicas de saúde, além de dentistas em todos os postos. Os casos que exigem atendimento pediátrico especializado são encaminhados ao Centro de Especialidades Médicas de Marataízes (CEMM), onde há dois pediatras atuando diariamente”, pontua.

O prefeito afirmou que o estoque de medicamentos supera 90%, cenário diferente do encontrado no início da gestão. “A organização da rede contribuiu para tornar o atendimento mais ágil e eficiente, e estamos mudando a realidade da saúde em nossa cidade”.

Apoio à agricultura e fortalecimento da produção rural

Outro ponto destacado por Toninho Bitencourt foi o investimento na agricultura. No último ano, a Prefeitura realizou mais de três mil horas de trator subsidiadas para produtores rurais, número inédito no município. “A hora-máquina recebe subsídio do poder público, o que reduz custos e amplia a capacidade produtiva”, destaca.

A administração já concluiu a licitação para aquisição de calcário e adubo, que serão distribuídos gratuitamente aos produtores. O prefeito reforçou que o benefício é destinado a todos, independentemente de posicionamento político, e destacou a importância do abacaxi como produto símbolo de Marataízes.

Decisões difíceis e ajuste das contas públicas

Ao avaliar o primeiro ano de governo, o prefeito reconheceu que precisou tomar decisões impopulares. Entre elas, cortes de gastos para garantir o equilíbrio financeiro do município. “Essas medidas nos permitiram o pagamento da folha salarial e do décimo terceiro, além do fechamento das contas em dia”, avalia.

Durante esse período, a gestão optou por não alugar veículos e reduziu despesas operacionais. Para o prefeito, governar exige responsabilidade e limites claros, mesmo diante de críticas.

Segurança, educação e ação social

Na segurança pública, o prefeito avaliou o desempenho como positivo. “A atuação integrada da Polícia Militar e da Guarda Municipal, inclusive durante eventos com grande circulação de pessoas, sem registro de ocorrências graves, foi um fator determinante para a nossa segurança”, pontua.

Na educação, a administração destaca evolução nos indicadores e reconhecimento institucional, além de avanços na transparência pública. Contudo, já na área social, o município desenvolve ações voltadas à população idosa, com atividades de convivência, lazer e inclusão.

Economia, empreendedorismo e atração de investimentos

Segundo Toninho Bitencourt, a economia local apresenta dinamismo crescente. “A Sala do Empreendedor centraliza serviços e facilita a abertura de empresas, o que resultou em crescimento de 21,5% na formalização de novos negócios em 2025, percentual superior ao de outros municípios capixabas”, explica.

Além disso, Marataízes conta com um shopping a céu aberto de mais de 1.200 metros lineares, considerado o segundo maior do Estado e o maior do Sul capixaba. “Os empresários escolhem a cidade pela credibilidade da gestão e pelo apoio institucional oferecido”, continua.

Perspectivas para os próximos anos

No entanto, ao projetar os próximos três anos, Toninho Bitencourt afirmou que a população pode esperar continuidade no trabalho, presença ativa do prefeito e valorização da equipe de governo: “Nenhuma gestão se constrói de forma isolada”, completa.

Por fim, o prefeito destacou que o fortalecimento da agricultura familiar e do pequeno produtor segue como estratégia sustentável para movimentar a economia local, ampliar arrecadação e garantir desenvolvimento equilibrado para o município.