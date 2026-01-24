VÍDEO | Homem é resgatado em estado grave após ficar com a cabeça presa sob carro

Um homem foi resgatado em estado grave na manhã de sexta-feira (23) após passar a madrugada preso embaixo de um carro. O caso ocorreu na estrada de acesso à prainha, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais.

Moradores da região relataram ao Corpo de Bombeiros que o veículo da vítima atolou no barro. Em seguida, ao tentar retirar o carro, o solo cedeu ainda mais.

Com isso, o automóvel prensou o homem contra o chão. Ele não conseguiu sair e permaneceu preso durante toda a madrugada.

Pessoas que passavam pela estrada avistaram o carro e perceberam a situação da vítima. Diante disso, acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das 8h30.

No local, os militares encontraram o homem inconsciente. Ele estava preso entre o veículo e um barranco.

Os socorristas identificaram sinais de hipotermia e suspeita de fratura na pelve. Além disso, a equipe classificou o estado de saúde como grave.

O homem estava bastante molhado e preso em um buraco formado sob o carro. Assim, essa condição reforçou a suspeita de que ele permaneceu no local durante toda a madrugada.

Resgate tenso

Para realizar o resgate, os bombeiros escavaram a área sob o automóvel. Assim, conseguiram liberar partes do corpo que estavam presas.

Em seguida, com o apoio de um trator, a equipe ergueu o veículo. A manobra permitiu a retirada segura da vítima.

O resgate durou cerca de 30 minutos. Após a retirada, os socorristas imobilizaram o homem e o entregaram à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Após os primeiros atendimentos, o Samu encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento de João Pinheiro. Contudo, até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde.

As informações são do G1.