Tempo segue firme e calor predomina no Espírito Santo nesta quarta (14)

O Espírito Santo terá uma quarta-feira (14) de tempo aberto e temperaturas elevadas. Nesse sentido, a atuação de uma massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens em todas as regiões do Estado. Não há previsão de chuva.

Além disso, o calor predomina ao longo do dia. Desse modo, segundo o Incaper, os ventos sopram fracos a moderados no litoral, o que ajuda pouco a aliviar a sensação térmica, sobretudo nas áreas urbanas.

Regiões

Na Grande Vitória, o dia segue com poucas nuvens e sem chuva. Assim, o vento varia de fraco a moderado. As temperaturas ficam elevadas, com mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 25 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, o tempo permanece firme. As áreas menos elevadas registram mínima de 21 °C e máxima de 35 °C. Por outro lado, já nas áreas altas, as temperaturas variam entre 20 °C e 32 °C.

Na Região Serrana, o sol aparece entre poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam de 22 °C a 33 °C. além disso, nas áreas mais altas, a mínima chega a 17 °C, com máxima de 31 °C.

No Norte do Estado, o cenário se repete. O tempo segue estável, com poucas nuvens e calor. A mínima é de 21 °C e a máxima alcança 33 °C.

Na Região Noroeste, o dia também será seco. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 22 °C e 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 21 °C e 32 °C.

Já na Região Nordeste, o sol predomina. O vento sopra fraco a moderado e não há previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 22 °C e 33 °C.