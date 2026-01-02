Segurança

Violência doméstica em Atílio Vivácqua termina com homem preso pela Polícia Militar

Violência doméstica em Atílio Vivácqua mobilizou a Polícia Militar, que prendeu o autor por agressão, ameaça e resistência.

Um caso de violência doméstica em Atílio Vivácqua mobilizou a Polícia Militar nesta quinta-feira (1). A ocorrência aconteceu na localidade de Córrego da Fama, interior do município.

A equipe da Polícia Militar atendeu o chamado após denúncia de agressão. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o autor bastante exaltado. Em seguida, ele desacatou e desobedeceu às ordens da equipe.

Além disso, o homem resistiu de forma ativa à abordagem policial. Diante desse comportamento, os militares precisaram aplicar o uso progressivo da força para contê-lo e evitar novas agressões.

A vítima relatou que sofreu agressões físicas e ameaças constantes. Segundo a Polícia Militar, a equipe adotou todas as medidas necessárias para garantir a segurança da vítima no local.

Após a contenção, os agentes encaminharam o autor ao hospital para avaliação médica.
Em seguida, a equipe conduziu o homem à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
No local, a autoridade policial o autuou pelos crimes relacionados à violência doméstica.

Por fim, o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil. A ocorrência, segundo a corporação, reforça as ações de enfrentamento à violência doméstica em Atílio Vivácqua.

