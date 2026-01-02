Virada de Ano em Marataízes supera expectativas e reúne grande público

A Virada de Ano em Marataízes superou as expectativas e marcou a chegada de 2026 com uma celebração grandiosa. Um grande público ocupou as praias do município.

A comemoração aconteceu na noite de 31 de dezembro. Moradores e turistas celebraram o novo ano em clima de alegria, união e emoção.

Além disso, o destaque da noite foi o espetáculo pirotécnico. Os fogos iluminaram o céu da cidade e encantaram o público presente.

Durante a contagem regressiva, o show de fogos criou um visual impactante à beira-mar. Assim, o momento se tornou inesquecível para quem escolheu Marataízes.

Com isso, a expressiva presença de pessoas na orla confirmou o sucesso da Virada de Ano em Marataízes. O evento reforçou o município como destino do litoral capixaba.

Além do público recorde, a celebração ocorreu de forma organizada. Dessa forma, Marataízes consolidou sua referência em eventos de grande porte.

Por fim, com praias lotadas e um espetáculo marcante, Marataízes iniciou 2026 em clima de festa. A cidade reafirmou sua vocação turística.