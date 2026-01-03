Vítima de violência doméstica reage e ataca suspeito com golpes de faca em Cachoeiro

Um homem foi conduzido à delegacia suspeito de violência doméstica na noite desta sexta-feira (2), no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PMES) com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com a PM, uma equipe do 9º Batalhão foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma denúncia na Rua Hilda Lopes Barbieri. No local, os militares fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro.

Ainda segundo o relato, durante a agressão, a mulher afirmou que utilizou uma faca para se defender, desferindo golpes contra o suspeito. Duas facas foram apreendidas.

Diante da situação, ambos foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, onde receberam atendimento médico.

Após serem avaliados e liberados pela equipe de saúde, o suspeito foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima também foi encaminhada para o registro da ocorrência e demais providências legais.

