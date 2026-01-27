Vitória abre inscrições para cursos gratuitos de costura e culinária

Moradores de Vitória e pessoas que trabalham na capital podem se inscrever, a partir desta terça-feira (27), às 17h, em novos cursos gratuitos de qualificação profissional. A Prefeitura de Vitória disponibiliza as inscrições pelo portal VixCursos, com início das aulas previsto já para a próxima segunda-feira (2).

As capacitações atendem quem deseja aprimorar técnicas de costura, produzir pães caseiros e artesanais ou aprender fundamentos da cozinha italiana. Assim, a proposta é ampliar possibilidades de geração de renda extra e fortalecer a qualificação profissional dos participantes.

As formações integram um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho e o Senac-ES, por meio do Programa Senac de Gratuidade. O município não realiza repasse de recursos financeiros para a execução dos cursos.

Assim, nesta primeira etapa, o programa oferece os cursos de Pães Caseiros e Artesanais, Cozinha Italiana e Técnicas de Costura e Acabamento. Ao todo, estão disponíveis 47 vagas. Logo, as inscrições ocorrem exclusivamente pelo site vixcursos.vitoria.es.gov.br, onde o interessado encontra informações sobre pré-requisitos, carga horária, período de realização e horários das aulas.

Qualificação e geração de renda

O curso de pães artesanais atende quem busca aplicar técnicas tanto no consumo próprio quanto na produção para venda. Já a capacitação em cozinha italiana permite aprofundar conhecimentos gastronômicos e desenvolver habilidades aplicáveis em diferentes contextos.

Por sua vez, o curso de costura atende pessoas interessadas em customização, ajustes, criação de peças exclusivas ou início de atividades no setor de confecção.

Novas ofertas ao longo do ano

Ao longo de 2026, a parceria prevê a abertura de novos cursos gratuitos, sempre alinhados às demandas do mercado e às necessidades da população. A Prefeitura divulgará as próximas oportunidades no portal oficial, com inscrições realizadas pelo VixCursos.

A partir deste ano, as formações passam a atender exclusivamente moradores de Vitória ou pessoas que trabalham no município, seja com vínculo formal, como Microempreendedor Individual, ou como trabalhador autônomo.