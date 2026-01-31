Vitória amplia ações gratuitas voltadas à juventude

A juventude de Vitória inicia fevereiro com acesso a uma programação gratuita voltada à formação, ao lazer e à convivência. Desse modo, a Prefeitura organizou atividades diversificadas para jovens, com oficinas culturais, esportivas e educativas distribuídas em diferentes territórios da cidade.

Nesse sentido, a iniciativa busca criar ambientes seguros e acolhedores, além de estimular a expressão, o aprendizado e o fortalecimento de vínculos comunitários. Assim, as ações atendem diferentes perfis e interesses, promovendo inclusão e participação social.

Nesse sentido, a programação acontece em três equipamentos municipais voltados à juventude: a Casa da Juventude, o Centro de Referência da Juventude e o Núcleo Afro Odomodê. Todos funcionam sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho.

Equipamentos

Na Casa da Juventude, no bairro São Pedro, os jovens participam de oficinas e atividades como criação de foguetes com materiais recicláveis, práticas artísticas, esportes e ações voltadas ao mercado de trabalho. Além disso, a agenda também inclui baile de carnaval, karaokê, piqueniques ao ar livre, rodas de conversa, atividades culturais e momentos recreativos.

No Centro de Referência da Juventude, localizado na Ilha de Santa Maria, a programação reúne oficinas esportivas, atividades de escuta ativa, jogos, encontros culturais e ações que estimulam a convivência e o protagonismo juvenil.

Por outro lado, já o Núcleo Afro Odomodê, no Morro do Quadro, concentra atividades conectadas à cultura e à identidade da juventude negra. Assim, a agenda inclui iniciação teatral, leitura orientada, cinema, ações solidárias, dança, estudos temáticos, escrita de projetos e atividades que integram manifestações culturais ao clima do carnaval.

Com essa programação, Vitória amplia o acesso da juventude a espaços de aprendizado, cultura e lazer, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e à inclusão.

Serviço

Casa da Juventude (CDJ)

Rua Guilherme Bassini, 13, São Pedro, Vitória

Centro de Referência da Juventude (CRJ)

Avenida Vitória, 1.320, Ilha de Santa Maria, Vitória

Núcleo Afro Odomodê

Rua São Bartolomeu, 121, Morro do Quadro, Vitória