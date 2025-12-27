Confiança do comércio capixaba sobe e empresários planejam contratações

O comércio do Espírito Santo encerrou novembro com sinal claro de otimismo. Empresários ampliaram a confiança e passaram a planejar novas contratações e investimentos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) no estado avançou 4,5% em relação a outubro e alcançou 108,6 pontos, mantendo-se acima da zona de satisfação, fixada em 100.

Leia também: Dívidas quitadas ainda geram protesto por falta de baixa em cartório no Espírito Santo

O resultado indica ambiente mais favorável aos negócios. Além disso, reflete expectativas positivas para o desempenho econômico nos próximos meses, especialmente no período mais aquecido do varejo.

Desempenho acima da média nacional

O levantamento é do Connect Fecomércio-ES, ligado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Espírito Santo superou a média nacional, que ficou em 104,3 pontos.

Além disso, o índice capixaba também ultrapassou os demais estados do Sudeste. Minas Gerais registrou 99,2 pontos, São Paulo chegou a 101,7 e o Rio de Janeiro marcou 98,8.

Avaliação do cenário econômico

O coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, explicou que o resultado reforça a posição de destaque do Espírito Santo. Segundo ele, o empresário local demonstra maior capacidade de sustentar o consumo, mesmo diante de desafios nacionais.

Ainda assim, o avanço do índice reflete principalmente as expectativas positivas para o fim do ano. Datas como Black Friday, Natal e festas de dezembro ampliam a circulação de renda e estimulam decisões estratégicas.

Condições atuais e expectativas futuras

Entre os subíndices do Icec, o de condições atuais cresceu 4,4% entre outubro e novembro. A percepção sobre a economia avançou 9,3%, enquanto a avaliação do setor subiu 5,8%. Já a análise da própria empresa mostrou estabilidade, com leve alta de 0,5%.

Por outro lado, o subíndice de expectativas futuras apresentou crescimento ainda mais expressivo. O indicador avançou 5,9% no mês e alcançou 127,4 pontos, sinalizando otimismo em relação ao curto prazo.

Intenção de contratar e investir

A intenção de investimentos também cresceu em novembro, com alta de 3,1% e índice de 114,9 pontos. O principal destaque foi a intenção de contratação de funcionários, que subiu 5,3%. Esse movimento indica disposição das empresas em reforçar equipes para atender à demanda.

Além disso, a avaliação sobre investir no próprio negócio avançou 3,7%, reforçando estratégias de expansão e fortalecimento das operações.

Setores em recuperação

Na análise por tipo de produto, todos os segmentos apresentaram crescimento. Os bens duráveis lideraram, com alta de 7,1%. Em seguida, vieram os bens semiduráveis, com avanço de 3,8%, e os bens não duráveis, que cresceram 1,9%.

Os resultados indicam mercado resiliente e retomada gradual do consumo de itens de maior valor agregado. Esse cenário é favorecido, sobretudo, pela expectativa de melhora nas condições de crédito e financiamento.

A pesquisa completa está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.