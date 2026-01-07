Vitória lança Ciclo Formativo Cultural para empreendedores da cultura

A Prefeitura de Vitória lançou o Ciclo Formativo Cultural. Assim, a iniciativa oferece oficinas voltadas à formação continuada de agentes e empreendedores da área cultural.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, o programa aborda, sobretudo, mecanismos de fomento, financiamento e incentivo, com foco no Fundo Municipal de Cultura (FunCultura) e no Projeto Cultural Rubem Braga.

Leia também: Espírito Santo abre inscrições para a 4ª Teia Estadual Cultura Viva

Além disso, o Ciclo orienta os participantes em todas as etapas de um projeto artístico-cultural. Assim, o conteúdo contempla desde a elaboração e submissão até a captação de recursos, gestão, execução, divulgação e prestação de contas. Dessa forma, a proposta busca ampliar a qualificação técnica dos profissionais do setor.

A gerente do Projeto Cultural Rubem Braga, Wanya Mayhé, explicou que o programa fortalece a atuação dos agentes culturais nos editais municipais.

“A formação contribui para o aprendizado teórico, técnico e prático na modelagem e na gestão de projetos, tanto para propostas em elaboração quanto para iniciativas já aprovadas”, explica.

Estrutura e conteúdo

Os encontros ocorrerão de forma presencial, organizados em seis oficinas temáticas. A programação inclui inscrição de projetos na Semc, acessibilidade em projetos culturais, gestão e prestação de contas.

Além de criação e escrita de propostas, produção executiva e elaboração de planos de comunicação e divulgação. Portanto, o Ciclo atende diferentes etapas do desenvolvimento de projetos artísticos.

Quem pode participar

As oficinas destinam-se a agentes culturais e empreendedores da economia criativa, como artistas, técnicos e produtores, a partir de 18 anos. Com periodicidade anual, as atividades terão início em janeiro de 2026 e, inicialmente, ocorrerão nas regiões do Centro e de São Pedro.

Vagas e inscrições

Para dar início ao Ciclo Formativo Cultural, a Semc realizará duas oficinas nos dias 9 e 16. Nesse sentido, os temas abordados serão “Inscrição de Projetos Artístico-Culturais no Projeto Cultural Rubem Braga” e “Acessibilidade em Projetos Artístico-Culturais”.

Assim, as atividades acontecerão na FAFI e no CEU de São Pedro, das 9h às 12h e das 19h às 21h, com conteúdos idênticos nos dois locais.

O dia 9 apresentará a introdução aos temas. Em seguida, o encontro do dia 16 aprofundará os conteúdos. Desse modo, a organização priorizará, no segundo dia, a participação de agentes que estiveram presentes no primeiro encontro.

Logo, as vagas são limitadas à capacidade dos espaços. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo link.