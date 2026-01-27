Vitória nomeia aprovados em processos seletivos simplificados

A Prefeitura de Vitória nomeou candidatos aprovados em diferentes processos seletivos simplificados para diversas áreas de atuação. A administração municipal oficializou as nomeações por meio de edital publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (23).

A convocação contempla os cargos de assistente de farmácia (40h), assistente social (40h), auxiliar de consultório dentário (40h) e biólogo (40h).

Além disso: enfermeiro diarista (40h), engenheiro civil (40h), farmacêutico (40h), fonoaudiólogo (30h), psicólogo (40h), técnico de enfermagem diarista (40h), técnico em higiene dental (40h) e terapeuta ocupacional (30h).

Os convocados

Os profissionais convocados devem comparecer à Gerência de Recrutamento, Seleção e Registros, no atendimento de Recursos Humanos, localizada na sede da Prefeitura de Vitória.

Assim, o atendimento ocorre entre os dias 2 e 4 de fevereiro de 2026, das 8h às 17h. Para o procedimento, é obrigatório apresentar o comprovante de inscrição.

Além disso, a Prefeitura disponibiliza no site selecao.vitoria.es.gov.br a relação completa de documentos e formulários exigidos para a admissão. O acompanhamento das orientações oficiais é fundamental para o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital.